На Лиманському напрямку на одного українця припадає 10 росіян – речниця 66-ї бригади

Ситуація на Лиманському напрямку ускладнилася, російські війська активізували піхотні атаки, використовуючи чисельну перевагу. Подекуди на одного українського військового припадає до 10 російських окупантів.

Про це розповіла речниця 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Анастасія Блищик у коментарі для Радіо Свобода, передає 24 Канал. Ситуація на Лиманському напрямку за останній місяць значно погіршилася.

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Росіяни кидають в бій великі піхотні сили

Російські війська активізували наступальні дії, збільшивши кількість піхоти та використовуючи велику кількість дронів, зокрема на оптоволокні.

За словами Блищик, російські війська намагаються пробити оборону українських сил різними тактиками. Вони використовують як великі, так і малі піхотні групи, які часто адаптуються до погодних умов, намагаючись проникнути в тил і створити хаос.

Росіяни тиснуть неймовірною кількістю піхоти, якої в них просто дуже багато. Вони роблять все можливе, щоб вклинитися в наші бойові порядки та забігти якнайшвидше в тил,

– зазначила речниця.

Однак українські війська на Лиманському напрямку стикаються з проблемою браку людей.

Через те що в них налагоджена оця система оперативного поповнення їхніх втрат, наступальний потенціал вони далі зберігають, і він не втрачається… Дійсно на одного нашого піхотинця подекуди припадає 10 російських окупантів,

– розповіла Блищик.

Вона також уточнила, що за останній місяць лише бійці 66-ї бригади завдали росіянам серйозні втрати, зокрема знищено два батальйони. Однак, завдяки оперативній системі поповнення, російські сили не втрачають наступального потенціалу.

Загалом, ситуація на Лиманському напрямку залишається напруженою, і українські війська продовжують активно протистояти російським атакам, попри чисельну перевагу супротивника.

