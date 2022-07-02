На Луганщині ЗСУ відбили 2 масованих наступи окупантів: ті атакують з різних боків

Найгарячішою точкою на фронті станом на початок липня 2022 року є Лисичанськ. За це місто та навколо нього зараз точаться активні бої.

У п'ятницю, 1 липня, ворог виріши вдатися до масованого штурму в цьому районі. Дві масовані атаки українські військові відбили – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

Читайте також У Росії оприлюднили план, як відбуватиметься окупація нових територій

Як відзначили у Луганській ОВА, росіяни атакують з різних боків – військових і техніки вони залучили вкрай багато. Наші військові стримують наступ ворога.

Для прикладу, 1 липня впродовж доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. З такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях. Ледве встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили б пожежу на площі 1800 квадратних метрів, важко уявити наслідки", – відзначили в Луганській ОВА,

Як працює польська САУ "Краб" на фронті – дивіться на відео