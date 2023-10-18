Артилерія руйнує бетонні укріплення: депутат розповів про бої на Мелітопольському напрямку

Отримання Силами оборони першої партії ракет ATACMS може надати українському наступу на півдні новий імпульс, адже тепер під ударом може знову опинитись будь-який об'єкт агресора на Приазов'ї.

Про це 24 Каналу розповів депутата Запорізької облради Сергій Лишенко. Зі своїх джерел посадовець також дізнався, що відбувається на Мелітопольському напрямку.

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Як вплине застосування ATACMS на Росію

Можливість застосовувати ATACMS – це відправна точка для подальшого звільнення територій. Адже далекобійні засоби ураження завжди відігравали надзвичайно важливу роль у контрнаступі.

Організовуючи оборону на Півдні, Росія не враховувала, що Україна матиме ATACMS. Аналогічні події вже відбувалися на території Запоріжжя з першим отриманням HIMMARS, які змусили агресора зупинити свій наступ, а також – суттєво зменшити ракетні обстріли Запоріжжя.

"Через те, що Україна отримала Storm Shadow, Росія була змушена перестати використовувати С-300 для атак по наземним цілям і почати надійніше ховати пускові установки цього комплексу. Тепер же застосування ATACMS може змусити ворога змінити свою логістику, що позначиться на його спроможності вести інтенсивні бойові дії", – припустив обласний депутат.

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Як розвиваються бої на Таврійському напрямку

Отримання українською армією ATACMS сталося практично напередодні "погіршенням погоди восени", яке військові оглядачі розглядали як фактор завершення українського наступу в цьому році. Водночас на виступі в районі Роботиного, який у важких боях зайняли ЗСУ наприкінці літа, поки що тривають позиційні бої з незначним просуванням українських військових.

За наявною у мене інформацією, сьогодні (на Мелітопольському напрямку – 24 Канал) Сили оборони виконують не безпосередньо штурмові дії, а натомість проводять підготовку до прориву другої лінії оборони агресора,

– зазначив Лишенко.

За словами військових, друга лінія оборони Росії на Запоріжжі має значно більше бетонних укріплень, аніж перша. Ці украплення неможливо зайняти одномоментно, тому зараз українська артилерія їх руйнує, для того, щоб підготувати подальший наступ.

"Також ворог постійно намагається завдавати удари з флангів, в тому числі – з боку Пологів на село Лугівське. Пробували окупанти й атакувати український виступ "в лоб" в районі Новопрокопівки, однак усі ці контратаки було відбито. ЗСУ роблять усе можливе, щоб не пропустити ворога на деокуповану територію", – розповів депутат.

Контратаки Росії на Новопрокопівку та Луганське / Скриншот з Deepstate

ATACMS вже в Україні: що відомо про перше застосування ракети