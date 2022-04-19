Бої та обстріли активізувалися суттєво: Старух про ситуацію на сході Запорізької області

Протягом місяця на лінії зіткнення у Запорізькій області були бої різної інтенсивності. Проте за останню добу вони значно активізувались, також посилелись ворожі обстріли населених пунктів.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі телеканалу "Рада", інформує 24 канал. Найбільше ситуація загострилась в Пологівському районі.

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Хлопці тримають лінію оборони, – Старух

Звичайно, що хлопці тримають лінію оборони, але досить масований наступ іде противника,

– пояснив голова ОВА.

У самому обласному центрі, каже Старух, вже підготували фортифікаційні споруди та постійно працюють над покращенням лінії оборони. Над планом евакуації з районів, що під загрозою, голови громад та ОВА попрацювали ще у березні.

Не всі хотіли евакуюватись з лінії зіткнення

Старух зазначив, що не всі з розумінням поставились до того, що потрібно евакуюватись з тих населених пунктів, що на лінії зіткнення. Здебільшого, захотіли залишитись літні люди.

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Голова ОВА запевняє, що краще навіть зараз евакуюватись. Потужностей Запоріжжя вистачить, аби прийняти всіх охочих. До того ж більшість переселенців затримуються у місті на 1 – 2 дні та їдуть далі на захід.