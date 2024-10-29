Під чиїм контролем перебувають острови поблизу Херсона: у ЗСУ дали відповідь

В дельті Дніпра поблизу міста Херсон тривають бої на островах. Переважну кількість території там зберігають за собою Збройні Сили України.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

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Ситуація на островах Дніпра біля Херсона

На деяких з них є Сили оборони України. Фактично, переважна більшість цих островів знаходиться під контролем Сил оборони України,

– констатував він.

Так, Волошин зауважив, що противник не полишає спроб взяти під контроль ці острови. Росіяни щоденно проводять штурмові та розвідувально-пошукові дії, намагаються висадитися, просуватися, виявити слабкі місця нашої оборони і виявити наші вогневі засоби.

Полковник припустив, що це потрібно, аби підготувати плацдарм та умови для проведення форсувальних дій.

"Як ми кілька місяців тому мали плацдарм у Кринках, так само ворог не полишає спроб, можливо, захопити подібний плацдарм на нашому правому березі. Щоб стягнути туди наші сили та засоби і звідти загрожувати населеним пунктам Херсонської області", – уточнив речник Сил оборони Півдня.