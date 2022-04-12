Бої під Ізюмом та часткове блокування Харкова: ситуація на Слобожанському напрямку

На Слобожанському напрямку тривають активні бої в районі Ізюма. Окупанти намагаються частково заблокувати Харків.

Окрім того, російські загарбники проводять повітряну розвідку, щоб виявити позиції ЗСУ. Про це повідомили в Генштабі зранку 12 квітня.

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На Слобожанському напрямку війська противника продовжують часткове блокування міста Харкова,

– мовиться в повідомленні.

Російські окупанти намагаються штурмувати райони Ізюма силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій.

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