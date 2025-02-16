Розвідка Британії розповіла, що відбувається під Покровськом та які дії робитимуть окупанти

Російська армія у Донецькій області наразі намагаються оточити Покровськ. Для цього окупанти прагнуть перерізати логістичні шляхи для українських військових.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт розвідки Великої Британії за 16 лютого.

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Що кажуть у розвідці Британії про ситуацію під Покровськом

У британській розвідці зазначили, що 13 лютого 2025 року міністерство оборони Росії заявило, що її війська взяли під контроль село Водяне Друге, розташоване на трасі Н-32 між Костянтинівкою та Мирноградом, ключовим транспортним шляхом на схід від міста Покровськ.

У цьому районі тривають бої, ймовірно, українські сили відбили більшість атак Росії,

– мовиться у звіті.

Представники розвідки Великої Британії також наголосили, що на захід від Покровська українські війська ведуть контратаку поблизу Котлиного на трасі Т-04-06 та на Піщане. В обох селах точиться запекла боротьба.

"Українські війська, ймовірно, намагаються перешкодити просуванню Росії у забезпеченні головного маршруту постачання в напрямку Удачного, 12 кілометрів на південний захід від Покровська", – зазначили у розвідці.

Там також підкреслили, що поблизу Покровська росіяни кладуть величезну кількість жертв, що показує серйозні наміри окупантів оточити місто. На початку лютого речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що втрати росіян на Покровському напрямку в січні 2025 року становлять 7 тисяч убитими та 15 тисяч пораненими або зниклими безвісти.

До слова, у Генштабі ЗСУ у зведенні з фронту, станом на ранок 16 лютого, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора. Бої відбувалися у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.