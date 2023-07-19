Просилися бої за острови в дельті Дніпра: розвідка Британії розповіла про дилему для Росії

На південних напрямках фронту тривають запеклі бої між російськими окупантами та українськими захисниками. Водночас в оборонному відомстві Великої Британії припускають, що загострюється ситуація в районі дельти Дніпра.

Зазначимо, що такий висновок розвідники опублікували у середу, 19 липня. На їхню думку, ще з початку липня 2023 року, ймовірно, посилилися бої в районі пониззя Дніпра.

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Бої на дельті Дніпра

Варто також сказати, що продовжуються інтенсивні бої на східному березі Херсонської області біля зруйнованого Антонівського мосту. Там Збройні Сили ще раніше зайняли невеликий плацдарм.

Обидві сторони використовують невеликі швидкісні катери, а Україна успішно застосувала тактичні односторонні безпілотні літальні апарати для знищення деяких російських катерів,

– йдеться у повідомленні.

Там разом з тим зазначено, що, вочевидь, Росія зараз стоїть перед дилемою. Окупанти вагаються, чи посилювати своє угруповання військ в районі дельти Дніпра, перекидаючи туди підрозділи, які поки намагаються стримувати український контрнаступ на Запорізькому напрямку.

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Ситуація на полі бою