ЗСУ знищили 2 склади з боєприпасами та ангар з ворожою технікою: головне про бої на Півдні

Українські захисники та захисниці продовжують давати опір ворогу на Півдні. Зокрема наші воїни ліквідували 44 окупанти, знищили 2 ворожі склади з боєприпасами й ангар із технікою.

Про це повідомило оперативне командування "Південь". Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою.

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Ворожі обстріли на Півдні

Станом на 28 жовтня окупанти продовжують обстріли позицій наших військових з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Крім того, за допомогою РСЗВ та артилерійських снарядів різних калібрів окупанти атакували громади у:

Баштанському районі Миколаївської області;

Бериславському районі Херсонської області;

Нікопольському районі Дніпропетровської області.

На щастя, жертв унаслідок ворожих атак немає.

Ворожа авіація протягом доби завдала 6 ударів. У відповідь на це українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.

Втрати окупантів та успіхи ЗСУ

Ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали близько 130 вогневих завдань по ворожих позиціях. До переліку ворожих втрат, крім збитих уранці ворожих літака й гелікоптера, додалися:

44 окупанти;

танк;

2 міномети;

3 одиниці автомобільної та броньованої техніки;

2 склади з боєприпасами;

ангар зі зброєю.

Крім того, ЗСУ влучили у понтонну переправу ворога, на якій в той час була техніка.

Загроза з Чорного моря

За даними ОК "Південь" у Чорному морі перебувають 11 російських кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Зокрема Росія утримує в морі 4 носії крилатих ракет "Калібр" – 2 підводні та 2 надводні. У готовності до запуску перебувають 24 ворожі ракети. Крім того, у морі перебувають 2 великі десантні кораблі.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких,

– наголосили в ОК "Південь".

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