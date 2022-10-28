ЗСУ знищили 2 склади з боєприпасами та ангар з ворожою технікою: головне про бої на Півдні
Джерело:оперативне командування "Південь"
Українські захисники та захисниці продовжують давати опір ворогу на Півдні. Зокрема наші воїни ліквідували 44 окупанти, знищили 2 ворожі склади з боєприпасами й ангар із технікою.
Про це повідомило оперативне командування "Південь". Ситуація на Південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою.
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Ворожі обстріли на Півдні
Станом на 28 жовтня окупанти продовжують обстріли позицій наших військових з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та мінометів. Крім того, за допомогою РСЗВ та артилерійських снарядів різних калібрів окупанти атакували громади у:
- Баштанському районі Миколаївської області;
- Бериславському районі Херсонської області;
- Нікопольському районі Дніпропетровської області.
На щастя, жертв унаслідок ворожих атак немає.
Ворожа авіація протягом доби завдала 6 ударів. У відповідь на це українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження живої сили, техніки та озброєння ворога.
Втрати окупантів та успіхи ЗСУ
Ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали близько 130 вогневих завдань по ворожих позиціях. До переліку ворожих втрат, крім збитих уранці ворожих літака й гелікоптера, додалися:
- 44 окупанти;
- танк;
- 2 міномети;
- 3 одиниці автомобільної та броньованої техніки;
- 2 склади з боєприпасами;
- ангар зі зброєю.
Крім того, ЗСУ влучили у понтонну переправу ворога, на якій в той час була техніка.
Загроза з Чорного моря
За даними ОК "Південь" у Чорному морі перебувають 11 російських кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.
Зокрема Росія утримує в морі 4 носії крилатих ракет "Калібр" – 2 підводні та 2 надводні. У готовності до запуску перебувають 24 ворожі ракети. Крім того, у морі перебувають 2 великі десантні кораблі.
Окупанти продовжують завдавати ракетно-артилерійських ударів по цивільних об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури, зберігається загроза і застосування дронів-камікадзе, зокрема і в масовій кількості. Тож не наражайте себе на небезпеку, будьте пильними, свідомими та обережними. Обов’язково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть власне життя та життя своїх близьких,
– наголосили в ОК "Південь".
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