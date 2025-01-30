Росіяни просунулися до південного флангу Покровська, – Нацгвардія

Російська армія просунулася до південного флангу міста Покровськ, що в Донецькій області. Там ворог здійснює атаки на позиції Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Національної гвардії Руслана Музичука в етері телемаратону.

До теми Ворог атакує Лиманський напрямок, на Покровському – понад 70 штурмів: карта бойових дій 30 січня

Що зараз відбувається на Покровському напрямку

Руслан Музичук зазначив, що ворог продовжує вести наступальні дії як навколо населених пунктів в районі Покровська, так і на південному флангу самого міста.

За словами речника Нацгвардії, окупанти зосереджують для наступу піхотні групи, а також використовують для цього погодні умови. Так, туман перешкоджає роботі нашої аеророзвідки, тому росіяни наразі щільно використовують піхоту групами від 2 до 10 осіб.

Окрім того, Музичук наголосив, що, якщо порівнювати з осінню 2024 року, то частота застосовування дронів на фронті з обох сторін зросла у понад 2,5 раза.

До слова, у ранковому зведенні з фронту, яке опублікував Генштаб ЗСУ 30 січня, зазначено, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 72 штурмових і наступальних дії агресора. Бої відбувалися в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли.