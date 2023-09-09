Окупанти намагаються прорвати лінії оборони ЗСУ на Сході: у Генштабі назвали напрямки

Тривають запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками. Власне, ЗСУ йдуть вперед на Півдні. Водночас ворог стягує резерви на Схід на певні ділянки фронту, аби прорвати оборону наших бійців.

У командуванні Збройних Сил вранці 9 вересня констатували, що триває уже 563 доба російсько-української повномасштабної війни. Вочевидь, ворог ніяк не може заспокоїтися та все ще намагається вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

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Росія штурмує зеками лінію оборони на Сході

Як уточнили в Генеральному штабі, в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ. Йдеться про райони:

Синьківки, Новоєгорівки, Оріхово-Василівки;

південно-східніше Діброви;

Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи переважно ув'язненими. Таким чином Кремль продовжує позбавлятися від небажаних верст свого суспільства.

Ініціатива на боці Збройних Сил

У районі відповідальності Оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони:

тримають ініціативу на своєму боці;

продовжують тиснути на окупантів;

проводять штурмові дії;

послідовно відвойовують території.

Українські захисники успішно тримають оборону біля Авдіївки та Мар'їнки, де протягом доби противник здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Водночас у ЗСУ констатували, що всі атаки загарбників в районах Новокалинового, Красногорівки та Пречистівки Донецької області завершилися для Росії лише значними втратами у живій силі та в техніці.

Зверніть увагу! На Мелітопольському напрямку на Запоріжжі триває контрнаступ ЗСУ. Наші війська завдають ударів по окупантах, їхній техніці, змушуючи загарбників відходити із займаних позицій.

Водночас ворог перекидає на цей напрямок найбільш боєздатні частини зі складу повітряно-десантних військ та намагається відновити втрачене положення. Але наші бійці в районі Роботиного відбили понад 10 атак.

Важливо й те, що на Херсонському напрямку наші захисники продовжують утримувати захоплені позиції на лівому березі Дніпра. Разом з тим Збройні Сили ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади боєприпасів ворога та завдають ударів по тилу Росії.

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Робота авіації та артилерії української армії

Протягом минулої доби авіація Збройних Сил завдала:

9 ударів по районах зосередження противника;

1 удар по пункту управління;

1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу.

А от підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем було уражено: