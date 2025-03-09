Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини: ISW розповіли про оперативну обстановку

Ворог активізувався у Курській області та намагається витіснити підрозділи ЗСУ. Наразі тривають запеклі бої в населених пунктах неподалік Суджі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

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На Курщині – запеклі бої

Аналітики ISW повідомили, що, згідно з геолокаційними кадрами від 8 березня, росіянам вдалося захопити село Черкаське Поріччя, що на північ від Суджі. Так звані російські "воєнкори" писали, що на цій ділянці наступали підрозділи 30-го мотострілецького полку (72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу) та 1427-го мотострілецького полку (сформованого під час часткового призову в запас у 2022 році).

Окупанти також стверджували про нібито захоплення населених пунктів Кубаткін і Лебедівка та просування вглиб на 8 кілометрів, однак ситуація на цій ділянці залишається невідомою. Відтак, аналітики ISW не підтверджували просування ворога у цьому районі. "Воєнкори" також заявляли про захоплення росіянами Вікторівки, Миколаївки та повідомляли про наступ біля Малої Локні. Крім того, інші ресурси стверджували, що російські та чеченські підрозділи спецназу "Ахмат" захопили Мартинівку, а підрозділи російської 810-ї морської піхотної бригади просуваються на захід від Курилівки.

"Воєнкори" стверджують, що російські війська скористалися невдалою ротацією українських військових, щоб прорватися до Суджі. Аналітики ISW додали, що один з українських генералів розповів New York Post, що приблизно 8 – 9 російських машин нещодавно прорвали українські позиції поблизу Суджі та змогли швидко просунутися.

У суботу, 8 березня, росіяни почали наступ і на саму Суджу. "Воєнкори" повідомляли, що підрозділи чеченської групи спецназу "Аїда", разом з десантниками і морськими піхотинцями наступали в районі Суджі. Відомо, що російські військові намагалися атакувати українські позиції через підземний газопровід, але заяви щодо результатів операції суперечливі.

Деякі окупанти стверджують, що продовжують атакувати центр Суджі та промислову зону міста. Водночас інші "воєнкори" повідомляють, що ЗСУ продовжують утримувати позиції.

Крім того, росіяни підривають мости у Курській області та вздовж міжнародного кордону. Ймовірно, таким чином ворог намагається не дозволити українським військам вийти з Курської області на територію України.