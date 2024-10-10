У Торецьку окупанти захопили кілька вулиць методом випалення землі, – ОТУ "Луганськ"

Російська армія намагається просуватися у Торецьку, використовуючи метод випаленої землі. На жаль, окупантам вже вдалося захопити кілька вулиць на околицях міста.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. Вона додала, що наразі у Торецьку вкрай складна ситуація, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Торецьку зараз

За словами речниці ОТУ "Луганськ", росіянам вдалося захопити кілька вулиць у Торецьку. Ворог до того мав просування на вулиці Центральній і вже захопив кілька сусідніх.

Щоб хоч якось просуватися у Торецьку, російська армія використовувала звичний метод випаленої землі. Ворог буквально зруйнував усі будівлі на своєму шляху до мети просунутися вглиб українських територій.

Їм це (просунутися у Торецьку – 24 Канал) вдалося, зруйнувавши та випаливши усі будинки та укриття на цих вулицях. Але противнику також не буде, де укриватися. Проте командування російської армії з втратами ніяк не рахується. Вони просто випалюють місто і далі штурмують малими групами,

– наголосила речниця.

Бобовнікова додала, що нині у Торецьку не залишилося жодного вцілілого будинку. Українські захисники стримують ворога, завдають йому втрат, але російська армія напирає більшими силами. Також окупанти відновлюють особовий склад на передових позиціях, які невпинно штурмують українських оборонців.

Зверніть увагу! У вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили дві атаки, а два боєзіткнення – тривають досі. Окупанти також активно застосовують авіацію біля Торецька.