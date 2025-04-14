"Розбираємо їх на шматочки": що стримує росіян під Покровськом і Торецьком

Одні із найважчих боєзіткнень зараз розгортаються на Сході України, зокрема в районі Торецька тривають міські бої. Під час них в одному з будинків можуть перебувати українські бійці, а наколо них – росіяни.

Для боїв у міській забудові це характерно. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, полковник ЗСУ у запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що це один з механізмів стримування противника.

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Як ЗСУ стримують ворога на Сході

Якщо використовувати таку тактику, то навіть передові групи противника не зможуть пройти. Вони нібито просуваються у наш тил, але насправді потрапляють у котел. Так триває доти, поки в окупантів не закінчуються боєприпаси.

"Група, яка заповзає у такий будинок чи підвал, може нести з собою певну кількість боєприпасів. Поки вони не закінчаться – дуже важко вибити таку групу. Тому з одного боку росіяни ніби зайшли у Торецьк, але з флангами там проблеми", – розповів Роман Світан.

Бої у Торецьку: дивіться на карті

Українські сили завдають флангових ударів. Вони найстрашніші для будь-якої наступальної операції. Саме такі удари дозволили втримати ворога під Покровськом. Там окупанти вперлися у шахту, а підтягнути фланги не встигли.

Зараз ми їх "розбираємо" аж до Селидового. Російське вклинення вже добре "потріпало", ми знищували близько батальйону щодня. Техніка туди практично не доходить, бо її вражають наші дрони,

– наголосив полковник ЗСУ.

Таке саме вклинення ми бачили у Торецьку. Росіяни зайшли з окупованої Горлівки, яка є серйозним воєнним хабом і добрим тилом, але з флангами у ворога виникли проблеми. Причина в тому, що кількість резервів виявилася недостатньою. Потенціал знищили ще у 2024 році.