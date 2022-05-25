Бої вже точаться у самому Лимані, на Донеччині від обстрілів окупантів за добу загинули 12 людей

У Донецькій ОВА розповіли, що ситуація на напрямку вкрай напружена. Від обстрілів окупантів та їхніх атак гинути мирні люди. В Лимані ведуться вуличні бої.

У Донецькому напрямку ситуація залишається вкрай гострою, просто контролюється бійцями Збройних Сил України. Про це повідомили 24 каналу власні джерела у Донецькій ОВА.

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Повідомляється, що на Лиманському напрямку теж ускладнення – бої точаться вже в самому Лимані Донецької області.

У Авдіївській військовій адміністрації розповіли, що місто та лінія фрнту всю ніч були під обстрілами. У Авдіївці за ніч сталося багато прильотів та спричинено пожежі через обстріли.

24 каналу повідомили, що попри вкрай тяжкі обстріли та атаки російських окупантів, тримаються населені пункти Вугледар, Мар'їнка та Красногорівка.

За добу в Донецькій області, на жаль, загинуло 12 мирних осіб. Ще 10 людей отримали поранення.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну через обстріли та бомбардування окупантів в області загинуло 427 цивільних людей. Поранених на Донеччині вже 1156. Кириленко зауважив, що ці цифри не враховують жертв російських нелюдів у Маріуполі та Волновасі – оскільки міста тимчасово окуповані, а росіяни намагаються замести сліди, встановити точну цифру загиблих та постріждалих майже неможливо.

Битва за Донбас продовжується

Наразі на Донбасі точаться найважчі бої. Донеччина та Луганщина – зона активних бойових дій, де ворог намагається оточити українські війська. Але наразі окупантам не вдається оточити Збройні Сили України на Донбасі. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зауважила, що ситуація у Донецькій та Луганській областях вкрай складна. ЗСУ тримають оборону, але боротьба дуже серйозна.

Ганна Маляр нагадала, що Росію цікавлять не лише географічні кордони Донецької та Луганської областей, а й Південь України. Й наразі окупанти готуються до наступу й у тій частині України.

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