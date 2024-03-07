"Не віриться, що вийшов цілим": один з командирів 3 ОШБр "Макар" розповів про бої за Авдіївку

Воїни 3 ОШБр стримували ворога на одному з флангів Авдіївки, щоб забезпечити вихід з міста інших підрозділів. Один з командирів підрозділу "Макар" нещодавно повернувся з Авдіївки та розповів про бої за місто. За його словами, "м'яса" там було більше, ніж у Бахмуті.

У новому відео проєкту "Український Свідок" Микола Зінкевич із позивним "Макар", командир штурмової групи "NC 13" 2 штурмового батальйону 3 ОШБр, розповів про бої за Авдіївку. Варто зазначити, що раніше він вже з'являвся у матеріалі проєкту про розпаковування спорядження штурмовиків та у великому інтерв'ю про війну за посадки.

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Окупанти масово лізли на позиції: захисники тримали оборону з усіх сил

"Макар" брав участь у боях за Авдіївку: його бригада стримувала росіян на одному з флангів, щоб інші підрозділи Збройних Сил могли вийти. "Макар" розповів, що відбувалося в Авдіївці, яких втрат зазнали росіяни та чи можна було врятувати місто.

Ми мали задачу – тримати оборону у визначеному секторі у будь-який спосіб. Враховуючи все пережите, я не до кінця можу повірити, що вдалося вийти цілим та неушкодженим,

– розповів воїн.

"Макар" каже, що коли противник дізнався, що у місто заходить 3 ОШБр, то почав накопичувати сили. Росіяни використовували все, що можна: техніку, авіацію, КАБи (керовані авіабомби), гелікоптери, міномети, арту, касетні боєприпаси та величезну кількість FPV-дронів.

Противник оточував нас живою силою кожного дня, накатувався по 6 – 10 разів. А живої сили, "м'яса", у нього в Авдіївці було більше, ніж у Бахмуті. Противник ліз по 20 – 30 людей на одну позицію,

– сказав командир.

40 бійців ліквідували понад 200 окупантів

Росіяни зазнавали величезних втрат. За словами Макара, його побратими за 6 – 7 днів ліквідували близько 2 рот противника.

Сорок наших бійців знищили від 220 до 240 осіб противника. Це тільки вбиті. Сама 3 ОШБр була розтягнута на велику відстань. За підтвердженими даними, завдяки роботі нашої бригади росіяни втратили близько півтори тисячі осіб вбитими та 3 – 4 тисячі пораненими,

– повідомив Макар.

За словами командира, деякі бійці 3 ОШБр під час боїв у Авдіївці особливо відзначились.

Для хлопця із позивним "Жовтий" це був перший бойовий вихід. На його рахунку близько сорока знищених противників, включно із командиром групи розвідки. "Жовтий" працював як гранатометник, кулеметник, стрілець, навіть як командир позиції,

– розповів військовий.

Також "Макар" відзначив бійця із позивним "Кода", який евакуював понад 50 поранених та контужених.

Чи виправданий відхід з Авдіївки

На думку командира штурмової групи, вивід наших військ з Авдіївки був єдино правильним рішенням, адже "ми й без того втратили багато людей на цій війні". Він додав, що "у цьому випадку Авдіївку вже нічого не врятувало б".

