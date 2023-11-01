Краще, ніж "Азовсталь": офіцер ЗСУ розповів про потужну оборону Авдіївки

Російські окупанти підійшли до коксохімічного заводу у районі Авдіївки Донецької області. Імовірно, росіяни готуються атакувати комбінат, який розташований на північ від міста.

Однак Коксохім важко здолати, адже завод має кращі сховища та інфраструктуру, ніж "Азовсталь" у Маріуполі. Такою інформацією з 24 Каналом поділився офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Окупанти не можуть захопити Авдіївку з 2014 року

За словами офіцера ЗСУ, Коксохім – потужна індустріальна споруда з підземними сховищами, вони набагато надійніші та їх важко взяти, ніж це було на "Азовсталі". Укріплений район став "атлантичним валом", у який розбивалися наступальні хвилі росіян з 2014 року.

Оскільки противник не може завершити оточення Авдіївки й припинити постачання підкріплення українським воїнам, росіяни стикаються з потужним спротивом, який не можуть зламати протягом майже 10 років.

Крім того, російські війська не змогли закріпитися на авдіївському териконі, адже він не може бути місцем побудови оборонних споруд, для цього існують інші об'єкти. Однак терикон виконував завдання спостереження та роботи протитанкістів.

Тому жодного стратегічного значення, окрім як спостереження за позиціями ворога, він не має та володіння ним противнику нічого не давало,

– пояснив Тарас Березовець.

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Нова тактика росіян у районі Авдіївки

Голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що окупанти намагаються створити ілюзію того, що ракети запускаються з підконтрольної Україні території. За словами Барабаша, він бачив, як ракета з російського літака вилетіла у бік Покровського, що контролюється Україною, а потім розвернулася та залетіла в Авдіївку.

Якщо ракета керована, вона здатна здійснити подібний маневр,

– зауважив Тарас Березовець.

Наразі складно пояснити, чому росіяни застосовують такі ходи. Однак неодноразово в окупованих Луганській та Донецькій областях окупанти здійснювали обстріли по цивільних об'єктах, звинувачуючи в атаках Україну.

Ситуація в Авдіївці: коротко