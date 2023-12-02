Піхота титанічно працює: боєць ЗСУ розповів, як погода впливає на роботу БпЛА

Мінлива погода на Бахмутському напрямку впливає на логістичні шляхи. Також погодні умови впливають на БпЛА – їхній час перебування у повітрі та кількість.

Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко, зауваживши, що коли є нагода використати розвідувальний чи ударний дрон, це роблять. Він додав, що ЗСУ бачать ворога в режимі "онлайн".

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"Маємо можливість його знищити завдяки об'єднаному вогневому впливу", – наголосив Федоренко.

Командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ зазначив, що варто розуміти те, що росіяни продовжуватимуть тиск. У Росії почалася передвиборча кампанія 2024 року. Тому окупантам треба показувати бодай якісь "результати" щодо захоплення українських територій та "успіхи" на фронті.

Як наслідок, ворог продовжує активні штурмові дії на пріоритетних для себе напрямках. Зокрема, на Бахмутському. Росіяни застосовують різну тактику. Десь штурмують переважно живою силою після масованих артилерійських обстрілів, а десь застосовують легкоброньовану техніку та артзасоби.

Ситуація на фронті: дивіться відео

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Бригади українських захисників, які тримають оборону на Бахмутському напрямку, мають між собою достатньо потужні зв'язок та розвідку. Також є сильна комунікація між бригадами на рівні розвідки.

Деякі наміри противника нам вдається зрозуміти заздалегідь. Саме тому ми знаємо, де конкретно його потрібно чекати,

– сказав Юрій Федоренко.

Окупанти не мають успіхів попри свої ударно-штурмові дії, застосування різної тактики та технічних засобів.

Силам оборони завдяки титанічній роботі вдається утримувати натиск ворога та, де є можливість покращити положення, вибити противника із передових позицій.

"Динаміка бойових дій цілодобова. Немає такого, щоби гармати мовчали певний період часу. Противник намагається бути активним у різний час доби", – зауважив командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ.

Федоренко додав, що найскладніша робота Сил оборони України – це у піхотинців, штурмовиків, які утримують позиції. Завдання Сил оборони зробити так, аби вони щонайменше вступали у стрілковий бій з ворогом.

"Коли так стається, а так стається часто, хлопці та дівчата показують просто неймовірні результати та хоробрість", – наголосив Юрій Федоренко.

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