Щодоби до 50 зіткнень і 200 обстрілів, – Череватий розповів, що відбувається під Бахмутом

Донецька та Луганська області перебувають під безперервними атаками російських військових. Наступ військ агресора на цій ділянці фронту не припинявся.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи те, чи розпочала Росія новий масштабний наступ. "Я б сказав, що він (наступ – 24 Канал) і не закінчувався", – зазначив Череватий.

Дивіться також Як Вугледар став місцем бойової ганьби Росії та смерті еліти окупаційної армії

Щодня Росія втрачає до 50 військових під Бахмутом

Він розповів, що найскладніша ситуація на Бахмутському, Лиманському та Луганському напрямках. Зокрема, під Бахмутом щодня відбувається до 50 боєзіткнень та до 200 обстрілів.

Якщо взяти всю історію цього вторгнення, то Донецька та Луганська області були під безперервними атаками, зокрема ті ділянки, за які ми зараз відповідаємо – Бахмутський, Лиманський, Луганський напрямок. На Бахмутському напрямку, наприклад, вже тривалий час відбувається 35 – 50 боєзіткнень, а також 120 – 200 обстрілів щодоби,

– заявив Череватий.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що в Росії величезні втрати. За його словами, росіяни втрачають до сотні військових за добу.

"На кожному з напрямків – на Луганському чи на Бахмутському – це від декількох десятків до сотні і більше загиблих на добу. На Бахмутському напрямку, наприклад, щонайменше по 50 людей щодня. Ця динаміка не міняється", – сказав Череватий.

Втрати змусили Росію оголосити мобілізацію і залучити вагнерівців

Він зазначив, що втрати змусили Росію проводити мобілізацію, щоб оновлювати свої сили. Крім того, Кремль залучає вагнерівців.

Череватий заявив, що ПВК "Вагнера" після втрати основної частини своїх професійних найманців "організувала "штрафбат 2.0" періоду Другої світової війни" і почала брати до своїх лав в'язнів.

Це було з єдиною метою – тримати постійний градус напруги і використовувати живу силу як головний чинник підтримки високої динаміки бойових дій,

– додав він.

Крім того, Череватий наголосив, що росіяни місяцями не можуть суттєво прорвати оборону наших військ на тих чи інших ділянках. Також він звернув увагу на заяву Сєргєя Шойгу, який доповідав, що так звана "ЛНР" уже повністю звільнена". Але, як каже Череватий, у Луганській області Сили оборони України вже звільнили 14 населених пунктів.

"Проте такий спосіб бойових дій виснажливий, адже ворог сам себе не вб'є. Цілодобово там мають бути наші боєготові підрозділи, з готовою технікою, вони мають вести спостереження за противником. Зараз агресор, використовуючи погодні умови, рельєф і те, що рано темніє, намагається підходити малими групами і нав'язувати ближні дії. Це, звісно, виснажливо і це зараз їхня головна тактика", – резюмував Череватий.

Чи можуть Сили оборони відступити з Бахмута