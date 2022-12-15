Бахмут – це синонім пекла: Подоляк пояснив партнерам, з чим нині бореться Україна
Російські загарбники не полишають спроб захопити Бахмут, що на Донеччині. Ситуація там дуже складна – місто схоже на реальне пекло у сучасному світі.
Водночас Україна робить усе можливе, щоб "затримати прорив чортів з цього пекла в реальний світ". Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
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У зеків біля Бахмута одна мета – йти вперед
Росія на цьому напрямку тисне на ЗСУ зеками, які є повністю неконтрольованими. У них немає іншої мети як йти вперед. З точки зору бойових дій це просто спроба закидати тілами цю ділянку фронту.
Там сконцентрована велика кількість мобілізованих, яких не шкода, і зеків передовсім, яких також не дуже вони шкодують. І це буде продовжуватися, адже це єдиний напрямок, де Росія сконцентрувала своє велике угруповання,
– зауважив радник голови ОП.
Росіяни нищать міста, які прийшли "звільняти"
Подоляк підкреслив, що дуже "символічним" є те, що російські окупанти відверто нищать наші міста, зокрема на Сході України, які начебто прийшли "звільняти". Ми бачили це в Маріуполі, Лисичанську, Сєвєродонецьку та менших містах, а зараз це Бахмут.
Паралельно вони нищать міста на Сході України, на кшталт Харкова, Запоріжжя. Сьогодні вони відверто бомблять місто, в якому писали "Херсон с нами навсєгда",
– зазначив радник очільника ОП,
За його словами, протягом дня загарбники обстрілюють житлові квартали міста та цивільних громадян. Є загиблі, зокрема діти.
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Інтенсивність боїв біля Бахмута – майже 50 тисяч ворожих пострілів
Подоляк наголосив, що війна Росії проти нашої держави є дуже інтенсивною. Щодня ворог здійснює близько 50 тисяч пострілів з важкої артилерії.
Сьогодні практично вся інтенсивність цих 50 тисяч пострілів – це Бахмутський напрямок. Тобто, коли ви говорите, що кожні 2 секунди – ви помиляєтесь. Кожні 0,2 секунди чутно постріли важких калібрів,
– розповів радник голови ОП.
Мовиться про удари з артилерії 122, 120 та 152-міліметрового калібру, а також систем "Град", "Смерч", "Ураган", "Торнадо", "Точка-У" та С-300.
Сьогодні місто є ключовим
Бахмут показує, що таке "русскій мір", як він виглядає в обличчі конкретно. Я думаю, що сьогодні це ключове місце, символічне, і тут вирішується загалом існування такого поняття, як "русскій мір",
– сказав Подоляк.
На його думку, Україна має поставити тут крапку для того, щоб швидко звільняти території, зокрема Донецьку й Луганську області. Ми не маємо залишити росіянам жодного клаптика нашої землі.
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Окрім того, він додав, що зараз вже не варто розмовляти про реінтеграцію територій, як було у 2014 році – це абсолютно неправильно. Сьогодні Україна має силовим способом звільнити свої території.
До того ж ми маємо досить жорстко ставитись до російської пропаганди, яка 8 років вигадувала міфи про бомбардування Україною Донецька та Луганська. На думку Подоляка, Росія має бути абсолютно знищена на цих територіях, включно з анклавами.