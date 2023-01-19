Рубіж оборони ЗСУ досі утримують, – полковник ЗСУ про ситуацію біля Соледара та Бахмута

Наразі основне завдання росіян на Донбасі – це вихід у бік Слов'янська та Краматорська. У такий спосіб вони змогли б далі просуватися на кордони Донецької області.

У цьому загарбникам заважає Бахмут, в який вони "вперлися" та не можуть просунутися. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Соледар був відволікаючим маневром

Російські окупанти намагаються обійти незламну фортецю Бахмут. Зараз стає зрозумілим основний напрямок руху росіян і це не Соледар. Так, місто, найімовірніше, було відволікаючим маневром, аніж головною ціллю російських окупантів.

Так, останні кілька днів загарбники працюють південніше Бахмута. А саме – під Кліщіївкою у бік Часового Яру.

Росіяни намагаються перерізати дорогу з Костянтинівки на Бахмут, вийшовши одразу на Часів Яр або на ту ж Костянтинівку. Основного удару вони завдають тут,

– повідомив військовий експерт.

За його словами, наше командування розгадало цей маневр і залишило тут резерви, які виконали свою роль та зупинили просування ворога. Дорога з Костянтинівки на Бахмут є однією з основних, тому наші війська й утримують тут росіян.

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ЗСУ утримують рубіж оборони

Світан розповів, що основний рубіж оборони Збройних Сил в регіоні розташований на висотах лівого берега річки Бахмутка.

Цей край Соледара досі утримують українські війська, але справа не в Соледарі – утримується сам рубіж оборони й не лише тут, а вздовж усієї річки Бахмутка,

– заявив полковник запасу ЗСУ.

Отже, цей фронт стабілізувався. Росіяни "вперлися" в рубіж оборони ЗСУ уздовж річки Бахмутка та зупинені як з Півночі, так і з Півдня. Наразі Бахмуту не загрожує оточення окупаційним військом.

Ситуація на інших фронтах: коротко