Рубіж оборони ЗСУ досі утримують, – полковник ЗСУ про ситуацію біля Соледара та Бахмута
Наразі основне завдання росіян на Донбасі – це вихід у бік Слов'янська та Краматорська. У такий спосіб вони змогли б далі просуватися на кордони Донецької області.
У цьому загарбникам заважає Бахмут, в який вони "вперлися" та не можуть просунутися. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан.
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Соледар був відволікаючим маневром
Російські окупанти намагаються обійти незламну фортецю Бахмут. Зараз стає зрозумілим основний напрямок руху росіян і це не Соледар. Так, місто, найімовірніше, було відволікаючим маневром, аніж головною ціллю російських окупантів.
Так, останні кілька днів загарбники працюють південніше Бахмута. А саме – під Кліщіївкою у бік Часового Яру.
Росіяни намагаються перерізати дорогу з Костянтинівки на Бахмут, вийшовши одразу на Часів Яр або на ту ж Костянтинівку. Основного удару вони завдають тут,
– повідомив військовий експерт.
За його словами, наше командування розгадало цей маневр і залишило тут резерви, які виконали свою роль та зупинили просування ворога. Дорога з Костянтинівки на Бахмут є однією з основних, тому наші війська й утримують тут росіян.
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ЗСУ утримують рубіж оборони
Світан розповів, що основний рубіж оборони Збройних Сил в регіоні розташований на висотах лівого берега річки Бахмутка.
Цей край Соледара досі утримують українські війська, але справа не в Соледарі – утримується сам рубіж оборони й не лише тут, а вздовж усієї річки Бахмутка,
– заявив полковник запасу ЗСУ.
Отже, цей фронт стабілізувався. Росіяни "вперлися" в рубіж оборони ЗСУ уздовж річки Бахмутка та зупинені як з Півночі, так і з Півдня. Наразі Бахмуту не загрожує оточення окупаційним військом.
Ситуація на інших фронтах: коротко
- Лінія фронту на Луганщині є переважно стабілізованою, за виключенням ділянки в районі Кремінної. Там тривають напружені бої, кожна сторона намагається досягти внутрішньої переваги.
- На Півдні України продовжується активна робота артилерії, причому з обох боків. Російські окупанти постійно намагаються впливати на наш передній край.
- Так, під цим впливом ворог намагається концентрувати достатньо сил та засобів у районі Василівки та Оріхова, що у Запорізькій області, з можливим планом просування потім безпосередньо у напрямку Запоріжжя.
- Натомість українські захисники постійно завдають ударів не лише по передньому краю ворога, а й здійснюють вогневий вплив по місцях зосередження особового складу, базах та складах боєприпасів окупантів. На лівому березі Херсонщини ЗСУ завдають ударів по російських загарбниках в районі Мелітополя.