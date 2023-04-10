Українські бійці не покинуть Бахмут, хоч відійшли з деяких позицій, – полковник ЗСУ

Росіяни продовжують штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку. Кількість атак в місті не зменшується.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він вважає, попри те, що росіяни просунулися в центр міста, українські сили оборони не вийдуть з його західних флангів.

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Світан повідомив, що українські військові зараз відійшли від центру Бахмута, в основному утримують західні рубежі. Там вони обороняють частину міста з багатоповерхівками.

В районі Бахмута кількість боєприпасів і вильотів авіації російських військ не зменшується. Тому відходимо, бо неможливо вже утримувати деякі повністю зруйновані багатоповерхівки чи квартали,

– додав мовець.

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Полковник вважає, що українські сили оборони не будуть виходити повністю з Бахмута. На західних рубежах вони встановили міцну оборону, туди росіяни підійти не можуть. Мовиться про трасу з Костянтинівки на Бахмут.

Спроби підійти туди призводять до великих втрат у росіян, адже у ЗСУ там добре простріляні плацдарми.

До наступу залишилися лічені тижні, наші наступальні дії в будь-якій точці фронту викличуть зворотну реакцію росіян. Спочатку вони зупиняться, а потім почнуть відходити на лінію оборони, яку будуть за собою залишати,

– переконаний Світан.

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