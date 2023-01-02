Українські прикордонники біля Бахмута та у самому місті прийняли 2 жорстких бої

Бахмут – найгарячіша точка фронту. Українські воїни ламають усі плани російських окупантів та завдають ворогу колосальних втрат.

Новину повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, а допис перепостила пресслужба Держприкордонслужби, інформує 24 канал. Мовиться, що один бій тривав понад чотири години.

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Деталі про перший бій

Він розпочався о 12:30 й тривав до 16:50 у районі населеного пункту Підгороднє. Російські окупанти намагалися штурмувати український опорний пункт. Жодного успіху ворог не зазнав.

На щастя, втрат серед українських захисників немає.

За попередніми даними, на концерт до Кобзона вирушили 7 російських загарбників. Окрім того, відомо про 9 поранених окупантів.

Важливе про другий бій

Другий бій тривав в інтервалі з 16:00 до 17:00 у районі Бахмутського сміттєзвалища. Українські прикордонники разом з підрозділом ССО знищили 2 спостережні пункти російських військових. Відомо про 5 "двохсотих" та 3 "трьохсотих" окупантів.

Окрім того, Цаплієнко опублікував кадри передноворічних боїв, у яких українські воїни захищали Бахмут.

Передноворічні бої за Бахмут: дивіться відео