Три рубежі нашої оборони стримують окупантів у Бахмуті: зведення з фронту від Світана

Бахмут залишається епіцентром бойових дій, Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів. Грамотно обрані нашим командуванням рубежі всередині міста зупинили противника.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, загарбники продовжують там обстріли, а також літає їхня авіація.

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Три рубежі нашої оборони в Бахмуті

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що у росіян постійно є певний бойовий ресурс у районі Бахмута. Водночас грамотно обрані нашим командуванням рубежі всередині міста зупинили противника.

Є три рубежі оборони, які прикривають центр міста та утримують росіян від подальшого просування на південний захід,

– наголосив Світан.

Зокрема, за його словами, це шосейка, яку ми утримуємо. До неї ворогу дуже складно підійти, адже йдеться про кілометри простору, який прострілюється.

Карта бойових дій біля Бахмута / Скриншот з відео

По-друге, – це річка Бахмутка зі сходу. Росіяни також не можуть до неї підійти по деяких ділянках, тож вона дуже добре стримує окупаційні війська.

Третім рубежем, заявив він, є завод з обробки кольорових металів. Це велика промзона, яка також стримує росіян від просування. Трохи на північ уже починаються височини, в які також уперлися окупанти й не можуть їх пройти.

Можна говорити про те, що фронт стабілізувався,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Тобто, пояснив він, бойове навантаження не знялося, загарбники продовжують обстріли та літає їхня авіація. Просто ворог не може просунутися завдяки нашим рубежам оборони.

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Яка ситуація на інших ділянках фронту

Військовий експерт розповів, що на Запорізькому й Херсонському фронтах спостерігається зменшення кількості спроб противника промацати обстановку. Окупантам уже нема чим це робити, тому що вони економлять боєприпаси.

Щодо Донецького і Луганського напрямків, то, за словами військового експерта, там тривають певні атаки противника, хоча їхня інтенсивність упала вдвічі.

Залишилися лише осередкові, точкові певні дії росіян у районі Мар'їнки, Авдіївки, Кремінної та переважно епізодичні біля Сватового,

– зазначив Світан.

Тому, резюмував він, є кілька точок, де російські загарбники докладають максимум зусиль, водночас зменшуючи наступальні дії на інших ділянках.

Полковник ЗСУ в запасі вважає, що до кінця місяця у ворога залишиться бойовий резерв, а вже з квітня – піде на спад, оскільки сил та засобів уже буде недостатньо для виконання наступальних дій, навіть у районі Бахмута чи Кремінної.

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