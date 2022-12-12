Виживає 10%: яку тактику використовують росіяни, аби взяти Бахмут

Впродовж декількох тижнів Бахмут залишається найгарячішою точкою битви за Донбас. Окупанти зазнають там значних втрат і фактично продовжують стояти на місці.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, росіяни не здатні робити нестандартних кроків, тому все, що вони можуть, – йти в нескінченні атаки з "чмобіками".

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Як відбувається наступ росіян на Бахмут

Нарожний зазначив, що у росіян є штурмові групи, сформовані з ПВК "Вагнера", зокрема, з колишніх в'язнів, за якими ніхто не буде переживати. Їх кидають на штурм – зазвичай іде група від 10 до 30 людей, тобто до 1 взводу. Вона має завдання зайти на позиції українців і там закріпитися. Із цієї групи зазвичай виживає лише 10%.

Після того їм на допомогу виходять "чмобіки". У них завдання просто закріпитися на тих лініях. Ті вагнерівці, які вижили, вважаються вже дуже досвідченими – їх ставлять командирами взводів у "чмобіків",

– заявив військовий експерт.

Тобто, за його словами, колишній ув'язнений, який відбував строк за серйозний злочин, командуватиме якоюсь групою "чмобіків", буде заганяти їх помирати на передню лінію. Це все, що росіяни там роблять.

Які проблеми мають окупанти

Він зауважив, що у росіян дуже мало техніки, й війна там стала окопною. Цей вислів виник під час Першої світової війни і вживається тоді, коли фіксуються дуже великі втрати, але фронт фактично не рухається. Тобто окупанти під Бахмутом стоять на місці.

Для того, щоб атакувати, наступати – треба бойовий дух, креативне мислення офіцерів, потрібні нестандартні підходи. А цього всього в російській армії не існує,

– сказав Нарожний.

Він зауважив, що зеки та "чмобіки" не можуть мислити стратегічно, як людина, що навчалася десятки років. ЗСУ винищили у росіян приблизно 30% офіцерського складу. Ця цифра не є критичною, але окупанти вже не можуть здійснювати нестандартних кроків. Тому все, що вони можуть, – це йти у лобову, нескінченну атаку з "утилізацією чмобіків".

Крім того, за словами військового експерта, окупанти мають значні проблеми з ресурсами. Адже "чмобіків" потрібно хоча б чогось навчити, а для цього потрібно відвести з фронту офіцерів та спрямувати їх у навчальні центри. До того ж росіянам потрібно вдягнути нових мобілізованих, годувати їх, підвозити боєприпаси. Все це вони не встигають робити.

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