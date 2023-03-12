У Зеленського показали поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів

Окупанти вже не перший місяць штурмують місто-фортецю Бахмут, що на Донеччині. Ворог там застосовує практику "м'ясних штурмів", просто кидаючи на смерть своїх військових.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграмі оприлюднив фото поля бою біля Бахмута.

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На кадрах видно десятки тіл російських загарбників, які ніхто не збирається забирати. У мережі вже заявили, що лише на одному цьому знімку нарахували 60 – 70 ліквідованих окупантів.

Тим часом представник східного угруповання військ ЗСУ Череватий заявив, що росіяни за добу втратили понад півтисячі солдатів у районі Бахмута.

Справи "другої армії світу" йдуть дедалі гірше. Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що країна-терористка вже вичерпує запаси озброєння, які накопичувала упродовж десятиліть.



Поле під Бахмутом, всіяне трупами окупантів / Фото телеграм Андрія Єрмака



А тут можна чіткіше побачити вбитих окупантів завдяки виділенню / Обробка телеграм-каналу WarZone

Наскільки важливою є оборона Бахмута

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українці навіть уявити собі не можуть, яка буде користь від оборони Бахмута вже у найближчому майбутньому. Щодня там ліквідовують багато окупантів. Наразі бої тривають на околицях та у деяких місцях усередині Бахмута. Українські герої продовжують обороняти Бахмут від загарбників.

Ви навіть не можете собі уявити, наскільки це буде нам корисно, для нашої країни та нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується просто величезна кількість мерзоти, яка увірвалася на нашу територію,

– наголосив Данілов.

У Бахмуті все буквально всипано трупами росіян. Їх ніхто не забирає, бо свої "двохсоті" країні-терористці не потрібні.

Додамо, що лише упродовж доби, 10 березня, воїни ЗСУ ліквідували 1 010 окупантів. Українські захисники фактично повністю знищили ПВК "Вагнера".