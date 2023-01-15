Росія втратила понад 200 військових, – у ЗСУ розповіли про останню добу боїв за Бахмут
Російські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Окупанти зазнають серйозних втрат – тільки за одну добу Сили оборони України знешкодили понад 200 загарбників.
Про ситуацію на Бахмутському напрямку в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він повідомив, що в Соледарі тривають інтенсивні бої.
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ЗСУ ліквідували 119 окупантів
За словами Череватого, втрати Росії на Бахмутському напрямку вкрай великі й вони продовжують наступати на позиції Сил оборони буквально по тілах раніше убитих росіян.
Ворогу доводиться концентрувати значні зусилля, багато особового складу – і це його головний ресурс. Насамперед це штурмові групи, котрі намагаються одна за одною долати опір української сторони й просуватися далі. Це екстенсивний спосіб ведення бойових дій, який веде до великих втрат ворога,
– сказав він.
Череватий зазначив, що найгарячіша ділянка фронту – це Бахмут, Соледар, Кліщіївка, Бахмутівка, Спірне та інші населені пункти. Повідомляється, що за добу Сили оборони ліквідували 119 окупантів, а ще 108 загарбників отримали поранення.
"234 удари були там завдані ворогом за добу, відбулося 32 бойових зіткнення, ворог втратив 119 осіб вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Зокрема, сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами", – резюмував речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Сили оборони знищують ПВК "Вагнера"
- За даними Financial Times, під час боїв на ділянці Соледар – Бахмут ПВК "Вагнера" втратила 4 тисячі найманців загиблими. Ще 10 тисяч вагнерівців отримали поранення.
- Радник Офісу Президента Михайло Подоляк також 15 січня повідомив, що ЗСУ знешкодили 29 543 вагнерівців.
- Станом на ранок 15 січня, як інформує Генштаб ЗСУ, втрати Росії вже складають 115 290 військових. Лише за останню добу кількість загарбників скоротилась на 630 осіб.
- Найбільших втрат Росія зазнає на Бахмутському напрямку, де точаться запеклі бої. У Міноборони повідомили, що минулої доби наші воїни відбили атаку окупантів в районі Соледара й Бахмута.