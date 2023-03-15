ЗСУ стискають росіян у двох точках біля Бахмута: огляд фронту від Романа Світана

Українські воїни продовжують героїчно обороняти Бахмут, який нині є найгарячішим напрямком на всій лінії фронту. У двох точках в окупантів виникли проблеми, адже наші захисники їх там стискають.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. Він переконаний, що Бахмут не буде оточений окупаційними військами.

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На півночі Бахмута є позитивні новини

Світан зазначив, що наразі в районі Бахмута здійснюються певні оперативно-тактичні дії. Зокрема, ЗСУ успішно відпрацювали по "клешні", яка з півночі на південь намагається обрізати наші нитки постачання в місто.

Є позитивні моменти саме з півночі Бахмута,

– сказав полковник ЗСУ.

За його словами, спроби росіян вийти з півночі на трасу зупинені. Вийти на поле вони не можуть, там по ворогу відпрацьовують наша артилерія й танкові роти. Тому є можливість постачання нашого Бахмутського гарнізону.

Військовий експерт наголосив, що Бахмут – найважча точка на всій лінії бойових дій. Весь російський фронт висаджений практично на мінімальні обсяги роботи щодо снарядів. Тому там нині дуже важко, але наші воїни героїчно тримають оборону.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

ЗСУ стискають росіян у двох точках

Полковник ЗСУ певен, що Бахмут не буде оточений окупаційними військами. Навіть якщо й буде ухвалено рішення про відхід звідти, є певні оперативно-тактичні дії, які дозволять утримати коридор для виходу наших бійців.

Адже, наголосив він, уже застосовані певні дії – проведена ротація, в місто, зокрема, завели повітряно-десантні війська, Сили спецоперацій, оперативників. Ці спецпризначенці утримують Бахмут за допомогою інших військових частин.

Карта бойових дій у районі Бахмута / Скриншот з відео

За словами військового експерта, на південь від Бахмута, від Курдюмівки в бік Часового Яру, утворений "котел" для окупантів – наші воїни стоять там із трьох боків. Така ж сама проблема у ворога на півночі Бахмута.

Росіяни у двох точках, українські війська їх стискають,

– зауважив Світан.

Він додав, що окупанти намагаються наступати, але все може змінитися настільки, що вони будуть оборонятися. Загалом усе залежить від дій наших командирів, адже більшість генералів безпосередньо керують там нашими військами.