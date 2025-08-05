6-та загальновійськова армія противника продовжує нарощувати зусилля на північ від Куп'янська зі свого плацдарму на річці Оскіл.

Чи втримає Україна стратегічний плацдарм за Осколом

Крім частин та підрозділів її 68-ї мотострілецької дивізії, тут також задіяна і більшість підрозділів 27-ї окремої мотострілецької бригади зі складу 1-ї танкової армії противника, перегрупованих на цей напрямок навесні та на початку літа поточного року. Про це пише Костянтин Машовець, передає 24 Канал.

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Противник має досить очевидну мету – прорватися з півночі та північного сходу до основної комунікації, через яку здійснюється логістичне забезпечення українських частин та підрозділів, які діють, як в районі самого Куп'янська, так й на схід від нього (на плацдармі). Мається на увазі дорога Р-07, Харків – Чугуїв – Куп'янськ.

Саме тому противник вперто атакує у напрямку Радьківка – Ковалівка та Радьківка – Мирне (Московка), незважаючи на будь-які власні втрати. Й це цілком зрозуміло. Адже перед ним відкриваються дуже привабливі перспективи. Фактично в такому випадку противник повністю заблокує логістику значної частини нашого угруповання, яке обороняє сам Куп'янськ й утримує значний плацдарм на схід від нього за Осколом.

Наразі, судячи з усього, противнику таки вдалося просунутися від Радьківки за дорогу Р-79 (Куп'янськ – Дворічна) та вийти до АЗС "УкрАвтоГаз" на північній околиці Куп'янська. Водночас росіяни, забезпечуючи ці дії з північного флангу, ведуть вперті бої за утримання Кіндрашівки, куди раніше прорвалися кілька їхніх штурмових підрозділів.

Як на мене, якщо найближчим часом українському командуванню не вдасться "відтіснити" передові підрозділи противника з рубежу Кіндрашівка – Радьківка назад на північний схід, то подальші перспективи утримання Куп'янська та плацдарму на схід від нього стануть не кращими (а то й гіршими), ніж перспективи утримання Покровська.