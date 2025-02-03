На Куп'янському напрямку російські війська перегруповуються для наступу, – ОСУВ "Хортиця"

Російські війська не покидають територію України. Відомо, що на Куп’янському напрямку окупанти перегруповуються для наступу, а на Покровському намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Про це вранці у понеділок, 3 лютого, повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця (ОСУВ "Хортиця"), пише 24 Канал.

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В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що протягом минулої доби на Куп’янському напрямку ворожі сили атакували українські позиції в районах Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового. Противник успіху не мав.

Ворог перегруповує свої штурмові підрозділи для поновлення наступальних дій,

– ідеться в повідомленні.

На Покровському напрямку загарбники намагалися реалізувати свою чисельну перевагу та прорвати наші оборонні порядки в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Променя, Успенівки, Олексіївки, Дачного, Янтарного та Улакли.

Для доставки особового складу на передові позиції, противник намагався застосувати 3 автомобілі, які були завчасно виявлені та знищені артилерією.

"Українські воїни тримають оборону, знищуючи переважаючі сили окупантів", – наголосили в ОСУВ "Хортиця".

На Лиманському напрямку ворог також безуспішно намагався штурмувати позиції Сил оборони неподалік Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ЗСУ успішно відбивали атаки окупантів неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що тривають бої в міській забудові Часового Яру та Торецька на Краматорському та Торецькому напрямках. Також ворожі сили штурмували наші укріплення в районі Кримського. Ворог успіху не мав, погіршення тактичного положення не допущено.

На Новопавлівському напрямку штурмові групи ворога атакували в районі Костянтинополя. Неподалік Великої Новосілки противник здійснив спробу розвинути наступ за підтримки бронетехніки, яку застосовував у дві хвилі. "По колонам було нанесено вогневе ураження, в результаті якого було знищено три танки, три ББМ та одна баггі. Окупанти відмовилися від подальших наступальних дій", – додали там.