Скоро побачимо повне визволення міста: у ЗСУ розкрили, де ховаються залишки росіян у Куп'янську
- Залишки російських військ у Куп'янську перебувають під тиском українських підрозділів, які звужують їхню зону контролю.
- Підкинути підкріплення росіянам майже нереально, що свідчить про можливе повне визволення міста найближчим часом.
У Куп'янську досі тримаються залишки російських військ, але їхня зона контролю звузилася. Українські підрозділи поступово стискають кільце й перерізають можливості для постачання.
Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу розповів, у якому районі міста вони ще ховаються. Він пояснив, чому підкинути підкріплення їм майже нереально і що це означає для Куп'янська найближчим часом.
Де в Куп'янську залишилися росіяни і чому їм майже не можуть допомогти?
Трегубов пояснив, що в місті вже не йдеться про повноцінні групи окупантів на різних ділянках. За його словами, основна маса росіян зосереджена в одному кварталі багатоповерхівок ближче до середини Куп'янська, і загалом їх там залишилося близько пів сотні.
Основна група сидить в одному конкретному кварталі, у кварталі багатоповерхівок, там перебувають десь до 70% тих росіян, що перебувають у Куп'янську загалом,
– зауважив Трегубов.
Він додав, що цей район фактично тримають за рахунок постачання з повітря, переважно безпілотниками, тому нині йдеться радше про зачистку окремої ділянки, а не про бої за все місто. Також, за його словами, спроби підкинути туди підкріплення майже не мають шансів, бо між окупантами й основними силами Росії лишається відстань із селами під контролем України та сірою зоною.
Коли Куп'янськ може бути повністю звільнений?
Трегубов пояснив, що ситуація в місті наближається до фінальної стадії не через різкі прориви, а через поступове "виснаження" російського осередку. За його словами, окупанти, які лишилися в Куп'янську, не мають стабільного зв'язку з основними силами й тримаються в одному районі, тому ресурс для опору в них швидко зменшується.
Недобиті залишки, які вони залишили у місті, вони просто закінчуються,
– зауважив представник Угруповання.
Він додав, що через відстань і контрольовані Україною села Росії фактично ніким "закрити" цей розрив. Тому, на його думку, питання не в тому, чи буде завершення, а коли воно станеться.
Досить таки скоро ми побачимо повне і фінальне визволення міста,
– наголосив Трегубов.
Водночас він припустив, що офіційне повідомлення може з'явитися не одразу, але факт буде очевидним за розвитком подій на місці.
Ситуація на фронті: що відомо на цей момент
Російські війська мають локальні просування на Слов'янському та Новопавлівському напрямках, свідчать дані Інституту вивчення війни. Кадри підтверджують рух окупантів на північ від Свято-Покровського та на південний схід від Новопавлівки, водночас на інших ділянках фронту спроби наступу результату не дали.
На Покровському напрямку ворог накопичує резерви та проводить перегрупування, розраховуючи на подальший тиск у зоні агломерації Покровськ – Мирноград. За оцінкою українських військових, попри розширення сірої зони, Сили оборони зберігають стійкість фронту й можливість логістичного забезпечення.
Сили оборони зірвали чергову спробу росіян захопити Покровськ і Мирноград, завдавши відчутних втрат оперативному резерву противника. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про утримання позицій на напрямку, посилення оборони та відзначив військових державними нагородами за ефективні дії.