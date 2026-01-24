Скоро побачимо повне визволення міста: у ЗСУ розкрили, де ховаються залишки росіян у Куп'янську

У Куп'янську досі тримаються залишки російських військ, але їхня зона контролю звузилася. Українські підрозділи поступово стискають кільце й перерізають можливості для постачання.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі 24 Каналу розповів, у якому районі міста вони ще ховаються. Він пояснив, чому підкинути підкріплення їм майже нереально і що це означає для Куп'янська найближчим часом.

Де в Куп'янську залишилися росіяни і чому їм майже не можуть допомогти?

Трегубов пояснив, що в місті вже не йдеться про повноцінні групи окупантів на різних ділянках. За його словами, основна маса росіян зосереджена в одному кварталі багатоповерхівок ближче до середини Куп'янська, і загалом їх там залишилося близько пів сотні.

Основна група сидить в одному конкретному кварталі, у кварталі багатоповерхівок, там перебувають десь до 70% тих росіян, що перебувають у Куп'янську загалом,

– зауважив Трегубов.

Він додав, що цей район фактично тримають за рахунок постачання з повітря, переважно безпілотниками, тому нині йдеться радше про зачистку окремої ділянки, а не про бої за все місто. Також, за його словами, спроби підкинути туди підкріплення майже не мають шансів, бо між окупантами й основними силами Росії лишається відстань із селами під контролем України та сірою зоною.

Коли Куп'янськ може бути повністю звільнений?

Трегубов пояснив, що ситуація в місті наближається до фінальної стадії не через різкі прориви, а через поступове "виснаження" російського осередку. За його словами, окупанти, які лишилися в Куп'янську, не мають стабільного зв'язку з основними силами й тримаються в одному районі, тому ресурс для опору в них швидко зменшується.

Недобиті залишки, які вони залишили у місті, вони просто закінчуються,

– зауважив представник Угруповання.

Він додав, що через відстань і контрольовані Україною села Росії фактично ніким "закрити" цей розрив. Тому, на його думку, питання не в тому, чи буде завершення, а коли воно станеться.

Досить таки скоро ми побачимо повне і фінальне визволення міста,

– наголосив Трегубов.

Водночас він припустив, що офіційне повідомлення може з'явитися не одразу, але факт буде очевидним за розвитком подій на місці.

