Бої за Лисичанськ тривають, але місто не оточене, – Нацгвардія спростувала вихваляння окупантів

Російські загарбники у традиційній для себе манері кричать про те, що їм вже нібито вдалося зайти у Лисичанськ. Однак Нацгвардія спростувала такий вкид росіян, адже бої тривають на околицях міста.

Про це повідомив представник Національної гвардії Руслан Музичук в етері загальнонаціонального телемарафону, інформує 24 канал. Нацгвардієць наголосив, що Лисичанськ під контролем українських військ.

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Окупанти знову брешуть, а українські війська боронять місто

Посіпака Путіна та очільник Чечні Рамзан Кадиров, як завжди, вигадує все нові та нові фейки. Наприклад, сьогодні він заявив про те, що окупанти з бойовиками не лише оточили Лисичанськ, але зайшли в центр міста та проводять зачистку.

Та варто зазначити, що Кадиров настільки любить вигадувати інфоприводи, що навіть керівництво країни-окупанта, яке теж створює чимало вигадок та фейків, ще у травні заборонило російським ЗМІ посилатися на Кадирова в новинах щодо війни в Україні.

Однак Руслан Музичук наголосив, що запеклі бої з окупантами зараз тривають на околицях Лисичанська. Місто не оточене загарбниками. Лисичанськ перебуває під повним контролем наших захисників та захисниць. Росіяни намагаються захопити його, адже не відмовилися від планів захопити Луганську та Донецьку області й вийти на їхні адміністративні межі.

Ситуація в Лисичанську

Після відходу ЗСУ від Сєвєродонецька, найгарячіші бойові дії на Сході перемістилися на Лисичанськ – останній український форпост в області. Лисичанськ залишається останнім містом Луганщини, яке зараз під контролем ЗСУ. Російські окупанти намагаються захопити місто, адже це наблизить їх до виходу на адміністративні межі Луганщини.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що ризик оточення міста є. Крім того, окупанти продовжують використання тактики випаленої землі – спершу завдають масових ударів та обстрілів, а потім починають навалу.

Ситуація важка та напружена, однак українські захисники та захисниці тримають місто під контролем, захищають його та дають відсіч російським окупантам.

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