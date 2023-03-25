Росіяни сунуть на 3 напрямках, але зеки вже закінчилися: Гайдай розповів про бої на Луганщині

Ситуація на Луганщині залишається стабільно важкою. Сили оборони України повністю контролюють її. Наразі немає жодних проривів з боку окупаційного війська Росії.

Російські загарбники намагаються збільшити кількість резервів, які кидають на фронт, а також посилюють обстріли. Про це 24 Каналу розповів ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Ситуація на деокупованих територіях Луганщини

Утім, такі дії абсолютно не допомагають окупантам, там стабільно тримається наша оборона. Попри те, що ситуація на деокупованих територіях є важкою, люди мають усе необхідне. Місцеве населення забезпечують продуктами. Крім того, там триває евакуація. Однак поки місцеві, на жаль, відмовляються від неї.

"З цим проблем немає. Єдине, що внаслідок обстрілів є величезна вірогідність, що хтось з цивільних може загинути або бути поранений. Вже не одного пораненого цивільного вивезли з Невського до медичного закладу", – розповів ексголова Луганської ОВА.

Росіяни кинули велику кількість резервів, але не мають успіху

Росіяни кинули величезну кількість резервів на напрямок Кремінної. До того ж тут вони активно завдають авіаударів і застосовують важку техніку.

Станом на сьогодні там повністю контрольована ситуація. Немає жодних проривів росіян чи проходу до якось населеного пункту. Важко, але Сили оборони все контролюють і тримають позиції,

– повідомив ексголова Луганської ОВА.

Окупанти підтягують резерви новомобілізованих з різних куточків Росії. Також там перебувають кадрові військові армії країни-агресорки, зокрема десантники та морські піхотинці. За словами Гайдая, знаходили документи російських військових з Іркутська та Хабаровського краю. Водночас зеки на цьому напрямку вже давно закінчилися.

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"Головна мета окупаційних військ Росії – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Це завдання ніхто не скасовував, але всі терміни, які вони самі собі називали вже давно вибігли", – зазначив ексголова Луганської ОВА.

Окупанти атакують на 3 напрямках

Росіяни атакують майже щодня на усіх напрямках. Мовиться про наступні:

Сватове – Куп'янськ;

Кремінна – Лиман;

Білогорівка.

По всіх трьох напрямках окупанти намагаються просунутися та десь отримати успіх. Сьогодні вони не мають успіху на жодному з напрямків,

– зазначив Гайдай.

На його думку, це і є той "великий" наступ окупаційного війська. Водночас повторити наступальні дії 24 лютого 2022 року загарбникам не вдасться.

"Ці наступи хвилями, постійні артобстріли та авіаудари – це і є спроби вийти на кордони Луганської області", – сказав ексголова Луганської ОВА.