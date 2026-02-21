Росія намагається оточити українських десантників у Мирнограді, – ЗСУ
- На Покровському напрямку тривають запеклі бої за Мирноград.
- Противник використовує малочисельні групи та легку техніку для просування.
На Покровському напрямку тривають запеклі бої за Мирноград. Окупанти намагаються витіснити україських захисників, використовуючи вже відому тактику.
У районі Мирнограда ворог прагне оточити позиції таврійських десантників. Окрім того, він не зупиняє спроб вибити українські сили із північної частини міста та його околиць. Про це повідомляє 79 ОДШБр.
Яка ситуація у Мирнограді?
Противник і надалі діє малими групами. Іноді використовує легку техніку – мотоцикли та багі – щоб швидко просунутися вглиб оборони, хоча чіткої лінії фронту там фактично вже немає.
У центрі міста ворог встановлює більше антен і підсилювачів сигналу, щоб посилити роботу своїх безпілотників.
Попри перевагу противника в живій силі й техніці, десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ продовжують знищувати ворога та виконувати бойові завдання.
Робота таврійських десантників у Мирнограді та на його околицях: дивіться відео
Що відомо про битву за Мирноград?
- За даними аналітиків DeepState, російські війська окупували село Рівне та намагаються взяти під контроль Світле. За їхніми словами, закріплення противника тут дозволяє накопичувати сили для подальшого просування вглиб перешийка між Покровськом і Родинським. Це також створює додаткову загрозу для українських підрозділів на околицях Мирнограда. Аналітики зазначають, що Мирноград поступово переходить під контроль ворога, і його оборона наближається до завершення.
- Якщо українські війська відійдуть від Покровська та Мирнограда, їм доведеться відступати приблизно на 7 кілометрів. Це дозволить росіянам вирівняти нинішню "криву" лінію фронту.
- За оцінкою експерта Павла Нарожного, зараз у штурмах Покровська задіяно близько 150 тисяч російських військових. Після стабілізації ділянки близько 30 тисяч можуть залишитися для утримання позицій, а приблизно 120 тисяч – перекинути на інші напрямки.
- Нарожний прогнозує, що ці сили можуть спрямувати у бік Костянтинівки, а їхнім завданням стане наступ на Краматорськ і Слов'янськ. Саме ця ділянка фронту, на його думку, може стати наступною ціллю Росії.