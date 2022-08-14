Чи можна ЗСУ використовувати Донецький аеропорт, якщо окупантів витіснять подалі

Героїчні ЗСУ усіма можливими силами утримують Піски. Ворог кинув на захоплення міста шалені сили, адже мріє відрапортувати про його окупацію.

російські окупанти усіма можливими силами намагаються захопити Піски, які розташовані поблизу Донецька. Кожного дня ворог здійснює шалені обстріли та не припиняє наступальних дій.

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Чи зможуть ЗСУ використовувати Донецький аеропорт

Як повідомив речник східного угруповання військ Сергій Череватий, Піски не є стратегічно важливим містом, яке відкриває для ворога великі перспективи. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За словами Череватого, Піски стали символом безсилля російських окупантів, цей населений пункт – великий подразник для ворога. Після тактичного відходу ЗСУ з Лисичанська та перегрупування наших сил ворог не може представити командуванню жодного нового "успіху".

Що стосується Донецького аеропорту, який розташований поруч, то він у жахливому стані, тому використовувати його для будь-яких цілей ЗСУ навряд чи зможуть.

Я думаю, що використовувати Донецький аеропорт у швидкій перспективі точно неможливо. Ви ж пам'ятаєте бої, які там тривали у 2014. Зрозуміло, що інфраструктура буде потребувати дуже довгого відновлення,

– сказав Череватий.

Також він додав, що завдяки майстерності ППО ЗСУ російські окупанти не можуть використовувати свою авіацію, як в Сирії, а змушені діяти точково.

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