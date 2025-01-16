У мріях росіян – оточити Покровськ, але вони підійшли лише з одного боку, – ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники продовжують атакувати на Покровському напрямку, попри колосальні втрати у техніці та живій силі. Ворогу вдалося підійти до міста лише з одного напрямку, тому "оточення" населеного пункту лише у мріях ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація біля Покровська

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що нині росіяни підходять до Покровська з південного напрямку. Також окупанти намагаються йти із західного напрямку. За словами Трегубова, противник активно наступає саме з південного заходу на Покровськ.

Ворог докладає зусиль на цій ділянці, адже прагне взяти під вогневий контроль одну з трьох трас. Поруч з нею розташована лісополоса, в якій ворог і намагається засісти.

Українські війська намагаються не дати їм це зробити (засісти у лісополосі – 24 Канал). Але слід розуміти, що у далеких планах росіян – оточення Покровська. Це поки що в їхніх мріях. Але щоб місто оточити, треба підійти до нього з трьох сторін,

– заявив Трегубов.

Нині ж ворог підійшов до Покровська з однією сторони. За словами речника ОСУВ "Хортиця", для того, щоб оточити місто, до прикладу, із західної сторони й тим більше з півночі, потрібно докласти значно більших зусиль, ніж на які сили противника зараз здатні.

Водночас Трегубов зауважив, що росіяни не хочуть "йти в лоб", як це робили з попередніми містами, адже Покровськ – добре укріплене і добре захищене місто. Речник ОСУВ "Хортиця" додав, що для оточення міста росіянам треб зробити чималий "крюк"

"Навіть якщо взяти й спрогнозувати, що той бойовий ресурс, який в них є на зараз, не буде вичерпуватися, то це все одно буде дуже довгий і болісний процес. Поки що їхня ціль – перерізати одну трасу з трьох", – резюмував Трегубов.