Росіяни не хочуть заходити в Покровськ: у ЗСУ розповіли про наміри ворога

На Покровському напрямку спостерігають один з найбільш інтенсивних темпів атак росіян. Росіяни прагнуть взяти Покровськ без міських боїв.

Про ситуацію на фронті розповів майор, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Росіяни уникають міських боїв

Протягом попередньої доби на Покровському напрямку ворог атакував українські укріплення 40 разів. Це район Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Зеленого – майже усіх населених пунктів на південь і менше на схід від міста Покровськ.

Противник намагається охопити це місто, перерізавши українські логістичні шляхи, а не безпосередньо зайшовши в нього. Головна причина – Покровськ добре укріплений, його захищають підготовлені українські підрозділи.

Противник вже в'язне у тих міських боях, в яких він вже є на інших напрямках, наприклад, у Торецьку, Часовому Ярі, Кураховому,

– каже майор.

Він припускає, що якщо росіяни "полізуть" у міський бій у відносно великому Покровську, їх на це "може не вистачити". Тому ворог намагається маневрувати й просочуватися невеликими групами.

Українські військові намагаються цьому протистояти. Вони застосовують дрони, артилерію та кваліфіковані піхотні підрозділи.

Мені здається, що обійти його (Покровськ – 24 Канал) повністю – для них надто амбітна ціль. Хоча тут важко бути впевненим,

– додає Трегубов.

Раніше голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що росіяни зосередили понад 70 тисяч військових біля Покровського напрямку. За його словами, Покровськ має не лише військове, але й політичне значення для Путіна.