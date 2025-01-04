Просування з "просоченням": в ЗСУ розповіли про тактику росіян під Покровськом

Російська армія поблизу Покровська намагається просочуватися в населені пункти поблизу міста малими групами. Водночас ворог уникає міських боїв.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері телемаратону.

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Віктор Трегубов розповів, що російські загарбники наразі намагаються в першу чергу перервати комунікації та логістичні ланцюжки Сил оборони України на Покровському напрямку.

Для того, щоб це зробити, вони намагаються чіплятися малими групами в населених пунктах на південь від Покровська за принципом: зачепилася мала група, закріпилася й підійшла наступна. Тобто просування з просоченням,

– пояснив речник.

Водночас Трегубов додав, що росіяни намагаються обійти Покровськ і уникають міських боїв. Однак українські війська намагаються не дати їм це зробити та завдають по ворожих військах удари, в тому числі дронами та високоточною зброєю.

До слова, у Генштабі ЗСУ 4 січня у ранковому зведенні з фронту розповіли, що на Покровському напрямку Сили оборони за минулу добу зупинили 40 штурмових і наступальних дій Росії. Окупанти штурмували позиції ЗСУ біля населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Новооленівка, Нововасилівка, Українка, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ.