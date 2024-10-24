Ймовірність окупації Покровська росіянами зменшується: в ISW назвали причину

За останні дні армія Росії досягла тактичних успіхів у захопленні міста Селидове та його околиць в Донецькій області. Однак концентрація ворога на південному напрямку суттєво уповільнює ймовірну окупацію Покровська.

Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни. Просуваючись на північний захід від Цукуриного, ворог також мав територіальні здобутки у Гірнику (на південний схід від Селидового), хоча ISW поки що не знайшов підтвердження цим заявам.

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Концентрація росіян на Селидовому уповільнює можливе захоплення Покровська

Зазначається, що успіх ворога в Селидовому та його околицях відбувся за рахунок здатності росіян підтримувати масштабний наступ безпосередньо на Покровськ, як визначену раніше оперативну мету.

Оприлюднені 22 і 23 жовтня геолокаційні відеозаписи демонструють просування російських військ уздовж вулиці Східна на північному сході міста, а також на північ уздовж вулиць Берегової та Захисників на сході міста у напрямку до його центру.

Оприлюднені 23 жовтня геолокаційні кадри також свідчать, що елементи російської 114-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія, колишній 1-й армійський корпус "Донецької народної республіки") захопили Ізмайлівку (на південний схід від Селидового).

А опубліковані 23 жовтня додаткові геолокаційні кадри вказують на те, що армія Росії також просунулася на північно-східну околицю Новоселидівки (на захід від Ізмайлівки та на південь від Селидового) і в поля на північний захід від Цукуриного (також на південь від Селидового, але на північ від району Ізмайлівка-Новоселидівка).

Російські ЗМІ повідомили, що війська агресора просунулися на північ Селидового та досягли околиць Вишневого (на захід від міста) по трасі С05091.

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Концентрація росіян на Селидовому уповільнює можливе захоплення Покровська / ISW

У звіті зазначається, що просування російських військ до Селидового, а також територіальні здобутки на південь і північ від міста, можуть незабаром змусити Сили оборони вивести свої сили з цього району, щоб не опинитися в пастці у котлі, що руйнується.

Водночас, зазначають в ISW, українські війська, схоже, взяли на себе зобов'язання надійно обороняти це місто і суттєво затримали просування російських військ відтоді, як війська Росії уперше почали наступати на населений пункт приблизно у серпні 2024 року.

"Селидове не є оперативною метою Росії на цій ділянці фронту, і рішення України захищати населений пункт, ймовірно, закріпило відносно великий контингент російських військ на південному фланзі Покровська, який є першочерговою та оперативно значущою ціллю Росії в цьому районі", – йдеться у звіті.

Як зазначили у Генштабі, окупанти інтенсивно атакують українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня 23 жовтня вони здійснив 37 штурмових та наступальних дій.

Станом на 22:00 наші воїни вже відбили 29 атак, а ще 8 боєзіткнень – тоді тривали. У Генштабі назвали ситуацію на цьому напрямку "складною, проте контрольованою".