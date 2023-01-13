Бої за Соледар тривають, значні втрати окупантів: головне з Генштабу

Станом на вечір 13 січня найважчі бої йдуть у Донецькій області. Протягом доби ворог завдав 2 ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, а також 8 авіаційних ударів по позиціях наших військ.

Росіяни здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі ЗСУ попередили, що існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

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Ситуація на Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація не змінилась. Наступальних угруповань противника немає.

Однак росіяни обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Малі Проходи, Тернова, Білий Колодязь, Бологівка, Дворічна та Григорівка Харківської області.

Обстріли на інших напрямках

На Куп'янському напрямку росіяни обстрілювали населені пункти Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області.

росіяни обстрілювали населені пункти Вільшана, Куп’янськ, Орлянка, Кислівка, Табаївка і Берестове на Харківщині та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині.

вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське і Червонопопівка на Луганщині. На Бахмутському напрямку під вогонь потрапили Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар.

під вогонь потрапили Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку – Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.

– Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області. На Запорізькому напрямку з танків та артилерії гатили по районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі.

з танків та артилерії гатили по районах населених пунктів Вільне Поле на Донеччині та Гуляйпільське, Шевченко, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське, Зелений Гай і Малинівка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку обстріляли передмістя та сам Херсон.

Шалені втрати загарбників

Через колосальні втрати окупанти шукають поповнення медичного персоналу. Зокрема, до Новотроїцької центральної районної лікарні на тимчасово окупованій території Херсонської області прибуло поповнення з військових медиків російської армії. Станом на 12 січня в лікарні, облаштованій під військовий шпиталь, перебувало до 160 поранених окупантів.

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по зосередженню ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 1 зенітний ракетний комплекс та 3 склади боєприпасів.