Росіяни просунулися на Сумщині на 500 – 700 метрів, на Курщині – важко, – ЗМІ

Складна ситуація склалася на Курщині. Росіянам вдалося взяти під контроль дорогу, яка забезпечує постачання плацдарму ЗСУ у Курській області.

Про важку ситуацію у коментарі Суспільному розповів боєць, який тримає оборону у Курській області, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини: ISW розповіли про оперативну обстановку

Яка ситуація на Курщині

За словами воїна, росіяни вклинилися на 500-700 метрів від державного кордону між селами Журавка й Басівка на Сумщині.

У такий спосіб окупанти взяли під вогневий контроль дорогу Юнаківка – Суджа. Цим шляхом плацдарму ЗСУ у Курській області постачали озброєння. Наразі українські артилерія, дрони зі скидами працюють на 20% від можливого, оскільки немає змоги підвезти безпілотники, боєкомплект.

Тим часом активно працюють російські FVP-дрони. Близько 5 ворожих екіпажів БпЛА вночі "ведуть вільне полювання".

Куди просунувся ворог на Сумщині: дивіться на карті

Нагадаємо, що на ранок 9 березня у Deep State повідомили, що противник окупував Лебедівку та просунувся в Черкаському Порічному на Курщині.