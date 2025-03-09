"Немає бажання коментувати": у DeepState оновили дані про ситуацію на Курщині
- Окупанти захопили населені пункти Мала Локня та Мартинівка, розташовані у районі Суджі на Курщині.
- Аналітики Deep State повідомляють про складну ситуацію для українських сил, наголошуючи на важливості збереження життя військових.
Російський наступ у Курській області триває. На жаль, ворог продовжує просуватися і витісняти наших воїнів.
Українське угруповання у Курській області опинилося у важкій ситуації. Ворогу вдалося прорвати кордон на Сумщині на 500 – 700 метрів і взяти під контроль дорогу, якою ЗСУ доставляли зброю, передає 24 Канал.
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Росія має успіхи на Курщині
Відповідно до даних DeepState, окупанти окупували Малу Локню та її околиці, розташовані на північ від Суджі.
Мала Локня – на карті
Також ворог захопив Мартинівку, розташовану на північний схід від Суджі.
Мартинівка – на карті
На жаль, сьогодні багато кадрів з Курщини, де противник продовжує просуватися. Коментувати щось просто немає бажання. Головне зараз — це життя тих, хто виконує задачі до останнього,
– оцінили ситуацію у Курській області аналітики DeepState.
За даними ЗМІ, російська група безпілотників "Рубікон" відіграє ключову роль у наступі, атакуючи українську техніку та встановлюючи пастки на дорогах.