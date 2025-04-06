Добивають своїх з дронів, щоб не здавалися у полон, – ЗСУ про тактику росіян під Торецьком

На Торецькому напрямку російські військові дронами добивають "своїх". До такої тактики окупанти вдаються, щоб поранені не здавалися у полон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву начальника відділення комунікації 100 ОМБр, капітана Сергія Хомінського в етері "Українського Радіо".

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Під Торецьком окупанти добивають "своїх"

Росія лише на Торецькому напрямку вже втратила 50 тисяч солдатів, 15 000 з яких – вбитими. За словами Хомінського, такі величезні втрати свідчать, що командування використовує особовий склад як "гарматне м'ясо".

"Людей не рахують, не шкодують, відправляють на убій", – заявив Хомінський.

Нині ворог вдався до "моторалі" на Торецькому напрямку. Хомінський пояснив, що російські військові просто сідають на мотоцикли і намагаються доїхати до позиції. Однак такі спроби в абсолютній більшості випадків закінчується втратами для ворога. Відтак, замість "трофея", окупанти отримають "запрошення на концерт до Кобзона".

Водночас російські військові розуміють, що їх використовують у якості "гарматного м'яса". Тому вирішують здаватися у полон до ЗСУ.

Аналізуючи ситуацію, аналізуючи, що їх використовують, як гарматне м'ясо, вони ухвалюють абсолютно єдине правильне, абсолютно логічне у цій ситуації рішення – здатися в полон. А це шанс на життя, шанс колись повернутися, якщо раптом станеться диво на їхніх просторах і країна перейде на якісь інші рейки, ніж ті, якими вона вже століттями кудись, незрозуміло куди, прямує,

– розповів Хомінський.

Однак, керівництво країни-агресорки навіть не дозволяє своїм бійцям у полон. За словами Хомінського, нині окупанти за допомогою FPV-дронів намагаються добити "своїх", аби вони не вижили. Відтак, за словами Хомінського, нині, щоб російському військовому здатися у полон, доводиться дурити своїх.

До слова, нещодавно бійці бригади "Азов" взяли в полон 20 російських військових на Торецькому напрямку. Один із окупантів заявив про бажання повернутися додому в обмін на бійців "Азову".