Ситуація загострується: в Запорізькій області росіяни намагаються просунутись якнайдалі

Російська окупаційна армія намагається просунутися в Запорізькій області. Ворог також не полишає планів вийти на адміністративні кордони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

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Яка зараз ситуація на Запоріжжі

Владислав Волошин пояснив, що Запорізька область входить у сферу геополітичних інтересів Росії і окупанти цього ніколи не приховували. Через це російські війська прагнуть зміцнити свої позиції в регіоні перед можливими переговорами щодо перемир'я чи припинення вогню.

Росіяни хочуть отримати якнайбільше фори, якнайдалі просунутись у Запорізькій області, якщо матимуть змогу, навіть вийти на адміністративні кордони області,

– сказав Волошин.

За його словами, це стало однією з причин певного загострення ситуації на півдні України, і зокрема на запорізьких напрямках.

Наразі російські війська накопичили сили для проведення штурмових дій малими групами піхоти.

Тактика застосування цих малих груп приносить певний результат Росії на інших напрямках, тому вони і намагатимуться застосувати цю тактику повзучого наступу, штурмів малими групами піхоти і на запорізьких напрямках. Мова йде про Оріхівський і Гуляйпільський напрямки. З початку весни кількість таких штурмових дій тут значно збільшилась,

– підсумував Владислав Волошин.

До слова, ввечері 27 березня в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські загарбники продовжують активно штурмувати позиції наших захисників по всій лінії бойового зіткнення. За добу на фронті відбулося 195 бойових зіткнень.