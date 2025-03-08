"Лізуть, немов щури": експрацівник СБУ роз’яснив ситуацію на Курському напрямку

Ситуація на Курському напрямку ускладнюється, росіяни продовжують наступати в районі Суджі. Для цього вони використовують дивні методи, як от труби, які ведуть до позицій ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що метою окупантів є перерізання дороги, яка веде до Сум. На щастя, поки що загрози оточення українських військових немає.

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Про дії росіян на Курщині

Росії вдалось переправити приблизно сто своїх солдатів в глиб позицій ЗСУ на Курщині завдяки тому, що окупанти залізли у газопровід, немов щури. Подібні ситуації вже відбувались на фронті в Україні.

Аналітики порталу DeepState відзначили, що є відрізання окремих наших позицій від основних. Відрізано орієнтовно 25% від усіх позицій ЗСУ.

Росіяни намагаються перерізати дорогу Суджа – Суми, щоб змусити наше командування відтягти всі сили в Україну. Потім на горизонті, за моїм припущенням, з'являться "тік-ток війська" Апті Алаудінова, який скаже, що це завдяки йому вони звільнили Курську область,

– пояснив він.

Ступак зауважив, що поки що не мовиться про російське оточення українських військових. Однак перерізання дороги – не означає безпосереднє перебування на ній окупантів. Достатньо бути на відстані одного кілометра, щоб слідкувати за нею та обстрілювати.

Ексспівробітник СБУ також додав, що погіршення операції ЗСУ в Курській області могло відбутись через призупинення військової допомоги від США.

До слова, The Telegraph повідомили, що активні дії росіян в Курській області можуть через припинення обміну розвідданими зі США. За даними видання, це ускладнило оборонні дії українських військових.