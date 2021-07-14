Бойка та ще 4 нардепів викликали на допит у СБУ

Юрія Бойка та ще 4 нардепів викликали у СБУ. Усіх політиків допитуватимуть у справі про так звані "Харківські угоди".

Пресслужба СБУ у коментарі 24 каналу повідомила, що чинних нардепів викликали на допит через Апарат Верховної Ради. Деталі справи наразі не розкривають.

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Допити триватимуть з 19 до 21 липня.

Кого викликали на допит

Юрія Бойка – нардеп від "Опозиційної платформи – За життя";

Віталія Борта – народного обранця від ОПЗЖ;

Сергія Ларіна – нардепа від ОПЗЖ;

Ігоря Палицю – народного обранця від політсили "За майбутнє";

Дмитра Шпенова – позафракційного нардепа.

"Харківські угоди": головне

Так звані "Харківські угоди" підписали ще у 2010 році. Скандальні документи передбачали, що у Севастополі упродовж 25 років перебуватиме Чорноморський Флот Росії. Водночас Україна отримає знижку на газ – 30%, однак не більше ніж на 100 доларів за кожну тисячу кубометрів.

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