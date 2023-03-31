Яку загрозу несе бойкот українців у спорті, й чому Росії він лише на руку

Останні рекомендації МОК – це дуже велика поразка для українського спорту, й в першу чергу – для Міністерства молоді та спорту та Національного Олімпійського комітету України. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Одиничний бойкот – не дієвий

Весь час повномасштабного вторгнення офіцери збройних сил Росії мають дуже великий вплив на рішення МОК. Мовиться про полковника Станіслава Позднякова, який бере участь у різноманітних самітах МОК (які беруться до уваги при схваленні рішень, в той самий час НОК України ці саміти не відвідує). Також про комісії МОК, в яких є представники Росії, проти яких запроваджені персональні санкції в Україні.

Читайте також "Священна війна" за привілеї: що російські пропагандисти говорять про Лавру

На жаль, публічних вимог від спортивного керівництва (Міністерство молоді й спорту та НОК) прибрати російський офіційних осіб з посад у МОК я не бачив.

На мою думку, зараз дуже поганий час для того, щоб робити акцент на бойкоті. Рішення про допущення або недопущення російських та білоруських спортсменів лежить на міжнародних федераціях. Саме тому зараз потрібно дуже активно працювати з представниками цих міжнародних організацій.

Заява Немчінова в ефірі телемарафону стала неприємною несподіванкою. Представник нашої Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич, який був присутній вчора (30 березня – 24 Канал) на зустрічі національних федерацій з паном Гутцайтом (насправді не знаю, хто саме організовував зустріч, можливо, відбулась колаборація НОК та міністерства, бо ці дві організації не можуть поділити очільника) подібної інформації не отримав.

Бойкот дієвий, якщо сформована велика та потужна коаліція. Я свою позицію не змінюю. До цього часу вважаю одиночний бойкот однієї лиш України неправильним рішенням. Перше питання, яке я собі ставлю: "А яка кінцева ціль, і до чого це рішення призведе?".

Можливості для російських спортсменів

Бачу, що ті види спорту, які будуть байкотувати, дуже скоро припиняють розвиток та почнуть занепадати, а далі ми втрачаємо повністю цей спорт. Водночас російські спортсмени в цих видах спорту будуть брати участь у змаганнях й просувати свої російські наративи. Ба більше, вони будуть без зайвого (для них) тиску налагоджувати відносини на спортивних майданчиках та в спортивних спільнотах.

На жаль, Україна втратить цю можливість.

Протести на змаганнях, спілкування з пресою на майданчиках та створювання різноманітних проблем для розповсюдження російської пропаганди вважаю більш дієвим кроком.

Хоча, зазначаю ще раз, озвучена Немчіновим заява перекреслює частину вже проробленої нашої (спортсменів та інших людей, які боряться за відсторонення) роботи та заважає подальшій. Я закликаю не акцентуватись зараз на бойкоті, а зосередитись на роботі з міжнародними федераціями та конструктивному підході до роботи.