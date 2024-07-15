Через "миротворче турне" Орбана: Politico розповіло, як ЄС готує бойкот саміту в Угорщині

Міністри закордонних справ ЄС можуть пропустити запланований напередодні саміт глав МЗС в Угорщині. Власне, на знак протесту щодо неузгоджених дій Віктора Орбана у зовнішній політиці.

За інформацією міжнародних ЗМІ, Євросоюз може провести свій саміт у ті ж дати, у які був запланований угорський. Тобто у період від 28 до 29 серпня.

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Дипломатичний бойкот Орбана

Після "миротворчих поїздок" Орбана до України, Росії та Китаю багато європейських міністрів закордонних справ намагалися уникнути участі в угорському заході, побоюючись, що він перетвориться на чергове пропагандистське шоу.

Троє європейських дипломатів розповіли, що високий представник ЄС зі зовнішньої політики Жозеп Боррель планує скликати "офіційну" раду міністрів закордонних справ паралельно з самітом Орбана.

Якщо в той самий день відбудеться офіційна зустріч, організована високим представником (Боррелем – 24 Канал), міністри не зможуть поїхати до Будапешта,

– заявив один з дипломатів.

Інший дипломат додав, що бойкот саміту в Будапешті стане чітким сигналом про те, що Угорщина не представляє інтереси ЄС.

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Ідея бойкоту вже неофіційно обговорювалася з кількома країнами Євросоюзу, зокрема Франція та Німеччина.

Ймовірно, саме у середу, 17 липня, команда Борреля планує представити цей план 27 постійним представникам Європейського Союзу.