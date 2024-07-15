По информации международных СМИ, Евросоюз может провести свой саммит в те же даты, в которые был запланирован венгерский. То есть в период с 28 по 29 августа.

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Дипломатический бойкот Орбана

После "миротворческих поездок" Орбана в Украину, Россию и Китай многие европейские министры иностранных дел пытались избежать участия в венгерском мероприятии, опасаясь, что он превратится в очередное пропагандистское шоу.

Трое европейских дипломатов рассказали, что высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель планирует созвать "официальный" совет министров иностранных дел параллельно с саммитом Орбана.

Если в тот же день состоится официальная встреча, организованная высоким представителем (Боррелем – 24 Канал), министры не смогут поехать в Будапешт,

– заявил один из дипломатов.

Другой дипломат добавил, что бойкот саммита в Будапеште станет четким сигналом, что Венгрия не представляет интересы ЕС.

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Идея бойкота уже неофициально обсуждалась с несколькими странами Евросоюза, в частности Франция и Германия.

Обратите внимание! Вероятно, именно в среду, 17 июля, команда Борреля планирует представить этот план 27 постоянным представителям Европейского Союза.