У Київській області виявили бойову частину російської ракети Х-101

На Київщині надзвичайники виявили бойову частину російської ракети. Вони вилучили її та доставили на майданчик для знищення.

У Броварському районі Київської області на полі виявили бойову частину ракети Х-101. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС регіону.

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Сапери оперативно відреагували

На місце події прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Вони оглянули знахідку, безпечно вилучили її та доставили на спеціальний майданчик для знищення.

Крім цього, у ДСНС звернулись до громадян. Там наголосили, якщо виявили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та негайно повідомте за номером "101".

Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою. Росія часто атакує Київ та область ракетами та дронами, тому такі знахідки не є дивними.

Зокрема, зранку 13 листопада у небі над центром Києва зафіксували "Шахед". По ворожих цілях працювала протиповітряна оборона.